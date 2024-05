Incendio in una soffittta a Collemarino: tanta paura per una donna

ANCONA - Incendio e momenti di paura in una soffitta in via Pacinotti zona Collemarino ad Ancona: secondo i primi elementi acquisiti le fiamme sarebbero partite a causa del cattivo funzionamento di una caldaia. Immediata la richiesta di intervento: sul posto oltre i vigili del fuoco anche un mezzo della Croce Gialla di Ancona con una ragazza di 32 anni che è stata assistita sul posto ma poi la giovane ha rifiutato il trasporto all'ospedale.