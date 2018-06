Incendio in un deposito di abbigliamento: paura alla Baraccola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura alla Baraccola dove i vigili del fuoco stanno spegnendo un incendio divampato in un deposito di abbigliamento. Il deposito si trova al secondo piano di una palazzina che ospita anche un'officina. Le fiamme si sono sprigionate per cause ancora in corso di accertamento. Si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza. Quattro i mezzi dei vigili del fuoco impegnati sul posto, insieme alle ambulanze della Croce Rossa, i carabinieri per le indagini e la polizia locale per tenere sotto controllo la viabilità. Non si segnalano, al momento, feriti o intossicati. La zona è la stessa colpita una settimana fa dalla bomba d'acqua e le aziende si stavano rimettendo in moto dopo i danni provocati dal nubifragio: adesso quest'altra tegola.[Servizio in aggiornamento]