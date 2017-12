Dimenticano il pentolino sul fuoco e vanno a letto Cucina a fuoco, 3 intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri sera sono andati a dormire dimenticando il pentolino sul fuoco. Stamattina si sono svegliati con un incendio in cucina. In tre sono rimasti lievemente intossicati in un appartamento di Vallemiano dove verso le 8 sono stati soccorsi. Sono intervenuti automedica del 118 e un'ambulanza della croce gialla di Ancona che hanno portato in ospedale due donne e un uomo per accertamenti. A Vallemiano si sono portati anche i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e ripristinare le condizioni di sicurezza.