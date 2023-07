Incendio distrugge un garage, una nube di fumo avvolge la palazzina in via Corinaldo ad Ancona

ANCONA - Garage letteralmente distrutto dal fuoco e una nube nera e acre ha avvolto via Corinaldo ad Ancona, oggi (giovedì 13 luglio) a causa di un incendio divampato all'improvviso in una palazzina.

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti alle 19.30: sul posto la squadra di Ancona che ha spento le fiamme del locale interessato e aperto le finestre del vano scala per far fuoriuscire il fumo che si era accumulato all’interno. Sono tutt’ora in corso le operazioni di sicurezza dell'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.