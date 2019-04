Scoppia l'incendio in casa: coppia di anziani e la badante intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incendio in casa: coppia di anziani e la badante in ospedale per l'intossicazione da fumo.L'allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina in via Magenta, nel centro storico di Ancona. L'incendio si è sviluppato all'interno di una casa dove vivono una coppia di anziani (lui 98 anni, lei 92), assistiti da una badante 50enne. Tutti tre sono stati portati dalle ambulanze della Croce Gialla all'ospedale per le intossicazioni da fumo, l'uomo ha anche riportato alcune ustioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.