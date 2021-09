L'asciugacapelli sul letto scatena l'incendio: anziana salvata dalla casa invasa dal fumo

ANCONA - Attimi di paura in corso Amendola dove si è sviluppato un principio di incendio in una abitazione occupata da una persona anziana. Il fatto è accaduto attorno alle 10 circa nel tratto di corso Amendola non distante dall’incrocio con via Cadore. I Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due mezzi ma per entrare all’interno dell’appartamento hanno dovuto utilizzare delle speciali maschere per respirare collegate ad una bombola di ossigeno. L’incendio secondo una prima ricostruzione è scoppiato in camera da letto dove l’anziana aveva appoggiato sopra il materasso un asciugacapelli rimasto involontariamente acceso. In pochi minuti il materasso in lattice si è riscaldato quanto è bastato per sviluppare le fiamme. In poco tempo la camera da letto è stata invasa dal fumo che ha iniziato ad uscire anche dalle finestre dell’appartamento. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto era intervenuto anche un mezzo del 118.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Rapinati a 15 anni dai bulli davanti al Kebab, il racconto di uno dei... L'ALLARME «Siete femmine, state zitte». Commesse ostaggio dei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA