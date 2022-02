ANCONA - Auto semidistrutta dalle fiamme nella notte, mistero sulle cause. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera verso mezzanotte per l'incendio di un'autovettura in via Barilatti ad Ancona. La squadra ha spento l'incendio, utilizzando acqua e schiuma antincendio, e messo in sicurezza l’auto insieme all’area circostante. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri.

