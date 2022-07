Rogo nella notte ad Ancna: bruciano un cassonetto ed un'auto, caccia ai vandali

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte per l’incendio di un cassonetto nelle vicinanze della galleria San Martino, in centro. Per cause in corso di accertamento, è andato a fuoco un raccoglitore dei rifiuti in un piccolo parcheggio all’uscita dal tunnel. Le fiamme hanno coinvolto anche un’auto che era in sosta. Lanciata la segnalazione alla centrale dei vigili del fuoco attorno alle 3, l’intervento della squadra è stato immediato e in breve tempo il rogo è stato spento e la zona messa in sicurezza. Sul posto c’era anche una pattuglia della polizia per raccogliere elementi utili a stabilire le cause dell’incendio e individuare gli eventuali responsabili. Non si esclude infatti che possa trattarsi di un atto di vandalismo, lo scherzo di fuoco di ragazzini annoiati, il gesto sconsiderato di qualche teppista improvvisato della notte. Le indagini sono in corso.