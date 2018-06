Incastrato sotto un'auto dopo lo schianto tra scooter: centauro finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Schianto da paura tra due scooteristi al Viale: entrambi sono finiti all’ospedale, uno in condizioni più gravi perché nel volo è rimasto incastrato sotto un’auto in sosta. E’ accaduto poco prima delle due di notte, all’altezza dell’incrocio con via Emilio Bianchi, nella carreggiata in direzione Passetto. Ad avere la peggio, il 28enne anconetano che, dopo l’impatto, è finito col suo scooter sotto un veicolo parcheggiato lungo il Viale e non riusciva più a liberarsi. Per questo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre all’automedica del 118 e alla Croce Gialla. Il ragazzo è stato portato in codice rosso a Torrette. E’ stato medicato dal pronto soccorso anche l’altro scooterista di 26 anni per ferite meno gravi.