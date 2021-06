«Aiuto, al Q2 c'è un giovane incappucciato che insegue le ragazze». Ma era lo scherzo di un quindicenne

ANCONA - «Aiuto, c’è un ragazzo incappucciato che corre dietro le ragazze per spaventarle». La segnalazione è arrivata giovedì sera ai carabinieri da parte di alcuni residenti di via Ruggeri e rapidamente la notizia è circolata sui social.

Quello che in prima battuta sembrava qualcosa di allarmante, in realtà si è rivelato uno scherzo, sia pure di cattivo gusto: il misterioso giovane incappucciato, che qualcuno ha scambiato per un maniaco, era un quindicenne del posto che si stava divertendo a spaventare delle coetanee.

I carabinieri sono stati avvisati attorno alle 22,30. Secondo quanto è stato possibile ricostruire dai militari, il protagonista della goliardata è un quindicenne che si era nascosto dietro una siepe da cui è sbucato fuori all’improvviso per spaventare delle ragazzine. Per rendere più efficace lo scherzo, aveva indossato un passamontagna bianco e brandiva un oggetto. Le urla delle adolescenti hanno richiamato l’attenzione dei residenti di via Ruggeri che all’inizio a tutto hanno pensato, fuorché a uno scherzo.

