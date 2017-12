Inaugurata all'ospedale â€‹di Torrette la Tac più veloce del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E’ la prima in una struttura pubblica in Italia: inaugurata agli Ospedali riuniti di Ancona la Tac più potente del mondo.Si chiama Somatom Force e vanta una altissima velocità di scansione e una bassissima dose radiogena: una total body richiede meno di cinque secondi per un adulto e un solo secondo se si tratta di un bambino. “Un investimento da due milioni – ha sottolineato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che ha partecipato questo pomeriggio alla presentazione del nuovo strumento di diagnostica per immagini insieme al presidente della Commissione consiliare Sanità Fabrizio Volpini -. Sono soldi ben spesi per una tecnologia avanzatissima che siamo i primi in Italia come struttura pubblica ad avere”. Nel corso della presentazione il direttore Michele Caporossi ha annunciato anche l’arrivo, al pronto soccorso, tra circa tre mesi, di una seconda Tac all’avanguardia denominata Revolution che abbrevierà notevolmente i tempi di attesa dei pazienti. “Stiamo parlando di tecnologie – ha spiegato - che si collocano all’interno di una rivoluzione vera e propria della medicina. Solo in Qatar esiste un ospedale con due macchinari così all’avanguardia e Torrette si candida a diventare un centro di riferimento almeno a livello europeo”.