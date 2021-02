Apre ad Ancona in via Scataglini Spazio Conad, nuovo format di ipermercato del futuro

Apre oggi in via Scataglini ad Ancona il nuovo Spazio Conad, il nuovo format innovativo dell’ipermercato di Conad.

Il nuovo ipermercato riapre dopo i lavori di ristrutturazione – a seguito dell’acquisizione da parte di Conad dei punti ventita di Auchan in Italia - e si sviluppa su una superficie di vendita di circa 6.000 mq, con spazi totalmente rinnovati e incentrati su un nuovo concept di ipermercato.

l nuovo Spazio Conad può così diventare un punto di riferimento per la comunità anconetana in grado di coprire ogni esigenza con una offerta completa e di qualità, e, in più, con l’introduzione di nuovi servizi pensati per rispondere ai nuovi bisogni dei clienti. “Abbiamo profondamente cambiato l’ipermercato di via Scataglini, rinnovandolo profondamente per rispondere alle nuove esigenze dei clienti e per offrire ad Ancona un punto vendita in linea con i nuovi trend della distribuzione” ha dichiarato Claudio Troiani, Direttore Canali Attrazione di Conad Adriatico. “Siamo partiti dall’analisi dei comportamenti d’acquisto per delineare un luogo fisico che evolva insieme alle persone e alle Comunità che serve, ricco di servizi e in grado di offrire nuove esperienze. Alla base dell’offerta, infatti, vi sono la convenienza, l’ampiezza e la profondità dell’assortimento – che prevede anche i migliori prodotti del territorio - nuovi servizi innovativi per la famiglia, la casa e le persone, l’integrazione fra fisico e digitale per una spesa più comoda e funzionale. Il nuovo Spazio Conad è stato realizzato mettendo al centro la sostenibilità economica, sociale ed ambientale: è una proposta per le comunità del territorio in cui è inserito e vi lavorano persone particolarmente preparate e motivate, tra le quali vi sono quelle che già vi lavoravano in precedenza, entrate a far parte della famiglia Conad.

L’area dedicata ai prodotti alimentari è caratterizzata da un ampio reparto ortofrutta a libero servizio, posto all’ingresso dell’ipermercato, con frutta e verdura pronta al consumo anche in preparazioni ad hoc e con spazi dedicati al benessere alimentare; da un’area macelleria con un vasto assortimento di carni dall’Italia e dal mondo, tagliate e confezionate dai macellai Conad, tra le quali la novità è rappresentata delle carni frollate; da un reparto di pescheria tradizionale - assistita e in take away - con un’ampia scelta di prodotti cucinati e caldi, freddi, marinati e “pronti da cuocere; una prosciutteria e una formaggeria con un assortimento davvero ampio. Completano l’offerta sul fresco l’area gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria e pasticceria con produzione interna di alta qualità e il reparto latticini.



Altri punti di forza dell’area alimentare del nuovo Spazio Conad di Ancona sono l’assortimento e la profondità di gamma, con il corner dedicato al sushi, l’ampia offerta di cibo etnico, la grande varietà di scelta tra i prodotti del mondo biologico, salutistico, equo solidale ed ecosostenibile.

Il nuovo format trova la sua espressione nella nuova area non alimentare, con i nuovi concept “Con cura” per il benessere della persona, che offrono i servizi e i prodotti di una parafarmacia, di un negozio di ottica e di una profumeria. Al suo interno, i proprietari di animali da compagnia trovano il Pet Store che offre anche tutti i servizi di toelettatura. Completano l’offerta non alimentare i corner dedicati alla tecnologia, al giocattolo, ai bambini, alla casa, allo sport, al tempo libero, all’abbigliamento uomo e donna.

Per i clienti e per la comunità che vive e lavora attorno a Via Scataglini, nella galleria del nuovo Spazio Conad è stata creata anche un’area dedicata alla ristorazione e al consumo di bevande, con ben 125 posti a sedere.

Per garantire ai clienti la massima comodità di accesso, è stato approntato un parcheggio da 1.600 posti auto.

L’offerta di servizi per i clienti prevede ricariche telefoniche dei principali operatori; servizi di pagamento dei bollettini postali; le principali modalità di pagamento elettronico, inclusa la possibilità di utilizzo dei buoni pasto elettronici e cartacei; la possibilità di utilizzare 6 casse self-service (in aggiunta alle 15 tradizionali) per una spesa ancora più comoda e veloce.

Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 21.

