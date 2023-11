Davanti al suo piccolo ufficio a vetri, tra le autocisterne parcheggiate in ordine geometrico, sono esposti i gadget natalizi della Fondazione Salesi. «Un consiglio ai nostri clienti per una strenna solidale», spiega con un sorriso Giuliana Bufarini, aggiustandosi il berretto di lana nero, a contrasto con la giacca rossa. Manda a casa Mattia che, premuroso, ci ha accompagnato da lei, e si mette a raccontare: «Avevo 24 anni, quando mio padre se n’è andato, all’improvviso. E allora, con mio fratello Giordano, decisi di raccogliere il suo testimone».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Ancona, in via Manzoni si accendono le luci del Natale: spettacolo di animazione e musica per i più piccoli

Ovvero l’azienda, che papà Raimondo aveva fondato nel ‘50, per un’intuizione. Vedendo, in spiaggia a Falconara, una ditta di fuori che puliva le condotte fognarie, decise di riciclare i suoi mezzi di trasporto per l’edilizia in macchine da spurgo. «Il primo camion l’ha trasformato da sé. Abbiamo mantenuto il suo nome, Eredi Raimondo Bufarini, e la partita Iva: mi portano fortuna. Lui mi è sempre accanto, nelle trattative più difficili e rischiose». Pragmatica e spiccia, Giuliana crede agli spiriti. «Quando morì papà, sognai che mi diceva: guarda le mie mani callose. Devi lavorare, e se non sarai brava, ti porterò via con me».



L’intuito



All’inizio era disorientata. Segretaria d’azienda, aveva svolto incarichi di accettazione e controllo al carcere minorile di Jesi e al manicomio. E dell’impresa non sapeva niente. «Però ho adottato i suoi criteri, e mi ha aiutato l’intuito: di clienti e fornitori mi fidavo solo se capivo che chi avevo davanti era un lavoratore». E presagì, all’inizio degli anni ‘80, che nel futuro la tutela dell’ambiente sarebbe diventata un must. «Abbiamo investito nei camion, con cui portavamo i liquami alle aziende agricole, che ce li chiedevano per fertilizzare i campi. Poi, le leggi sono cambiate». E per contrastare la concorrenza, Giuliana mette in piedi un impianto di depurazione e smaltimento biologico di rifiuti industriali. «Depurazione, l’arma vincente». Stanno sorgendo gli ultimi due dei sette silos per lo stoccaggio, nello stabilimento di via Saline, a Falconara. «Dai 6 dipendenti di mio padre, siamo arrivati a 33. I camion da 5 sono diventati 15».



Più orgogliosa ancora, Giuliana, è di aver preso subito, quarant’anni fa, la patente C ed E. «In un ambiente tutto maschile, come questo, è stata la prima mossa vincente: gli autisti non sopportavano di obbedire a una donna». E lei dimostrò loro di essere all’altezza. «Più che una laurea, in un’impresa come questa servono la grinta, la tenacia, la passione per il lavoro. E se sei donna, ti devi mettere in gioco, dimostrando di valere. Poi, non ce n’è per nessuno».



Il look



Sembra una “cowgirl”, quando, la mattina, arriva in azienda con un cappello texano. «Fin da bambina, ragiono con la mia testa, anche per il look. Vado controcorrente, non ho mai portato un vestito perché alla moda». Coloratissima e creativa, predilige outfit compositi e originali, inventati da lei assemblando capi sfiziosi, collane folk, foulard sgargianti. «Se sono arrabbiata o delusa, il colore non lo rivela: mi rispecchia, ma non tradisce l’umore. Quando supero quel cancello, lascio fuori i miei problemi». Lo stesso chiede ai suoi collaboratori. «Chi lavora qui deve starci con la testa, il rischio è sempre dietro l’angolo. E nel nostro settore l’errore umano è fatale, non perdona. Abbiamo una grossa responsabilità. Mio figlio l’ha imparato subito».



Il motto



Matteo, nato nell’86 dal suo matrimonio con Claudio, non ha avuto corsie preferenziali. «Non aveva la vocazione per lo studio, l’ho mandato a fare l’operaio, sotto padrone. Sono all’antica, e solo dopo l’ho inserito in azienda. Mio marito, intanto, che lavorava qui fin da quando eravamo fidanzati, è andato in pensione. Quarant’anni di matrimonio, abbiamo camminato insieme. Ora si gode il meritato riposo». Lei no, lei tira dritto. Ma pensa anche agli altri. «Ho scoperto il valore del volontariato, quando, da ragazza, mi ruppi una gamba in un incidente, e fui soccorsa dalla Croce Gialla. All’arrivo in ospedale, promisi a quegli “angeli” che, appena possibile, avrei regalato loro un’ambulanza. Ne ho donate tre». Generosa, curiosa e coraggiosa, Giuliana ha un motto: «Compra anche quando non hai i soldi. Se no, che imprenditore sei?».