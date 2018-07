Uomo s'impicca all'albero La denuncia dell'ex moglie ne fa scoprire l'identità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Per 24 ore quel corpo appeso a una quercia è rimasto senza un nome. Il giallo è stato svelato ieri pomeriggio, quando una donna si è presentata in questura per denunciare la scomparsa dell’ex marito. Non aveva notizie di lui dalla sera prima, e nemmeno i due figli, ormai adulti. Dalla descrizione fornita i poliziotti hanno subito intuito che potesse trattarsi dell’uomo che domenica pomeriggio, sopraffatto dalla solitudine, da una strisciante depressione e forse dalle sofferenze per un amore finito, come lascerebbero intuire alcuni messaggi malinconici su Facebook, ha deciso di togliersi la vita, impiccandosi a un albero nelle campagne di Varano. Quando le hanno mostrato una foto del poveretto, la donna non ha avuto dubbi. «Sì, è il mio ex marito», ha confermato in lacrime.Il morto è un operaio anconetano di 56 anni (S.F. le sue iniziali), residente a Brecce Bianche, diversi lavori saltuari alle spalle, che non ha retto al peso della vita.