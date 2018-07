Prende il bus per andare a impiccarsi Scoperta choc della sagoma di un passante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Forse ha preso il bus, per andare incontro al destino che s’era scelto, decidendo di farla finita. È sceso alla fermata lungo la strada che da Passo Varano sale verso Camerano, ha deviato verso destra e s’è appena inoltrato nella boscaglia, scegliendo l’albero in cui era più facile salire per impiccarsi. L’ha visto un passante dal margine della strada, notando l’immagine orribile di quella sagoma appesa, a due metri dal ciglio della carreggiata, ma non c’era più nulla da fare. Nessun biglietto Il cadavere di un uomo dall’apparente età di 50 anni, privo di documenti, è stato trovato appeso a un albero ieri intorno alle 15 e 30, poco distante dalla strada che da Passo Varano sale verso Camerano.