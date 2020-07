L’impegno di Conte: «Il Governo realizzerà questo Ultimo miglio»

ANCONA - «Ho preso un impegno con voi e voglio mantenerlo. C’è il massimo impegno del Governo per assecondare la realizzazione dell’Ultimo miglio, quindi anche dal punto di vista degli investimenti e della rapidità». Il premier Giuseppe Conte a sorpresa è intervenuto ieri all’incontro organizzato dal Comune con tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel progetto della bretella di collegamento tra il porto e la Variante alla Statale 16. Opera da 99,6 milioni il cui tracciato da 3.360 metri è stato approvato il 4 giugno dall’Anas. Alle 13.46, quando l’incontro era alle battute finali, sul pc del sindaco è comparsa l’immagine del premier. «Non voglio interrompervi, buon giorno a tutti» ha affermato il presidente Conte sovrapponendosi alla voce dell’assessore al porto Ida Simonella.

LEGGI ANCHE:

In sella allo scooter tampona un'auto ferma e cade: 60enne portato all'ospedale di Torrette



Il sindaco ha riassunto al premier le richieste emerse sino a quel momento dalla riunione (tempi e fondi certi per il tracciato dell’Ultimo miglio approvato il 4 giugno dall’Anas, velocizzazione dei tempi per la Valutazione di Impatto Ambientale al ministero dell’Ambiente per il Lungomare Nord dove è previsto che venga realizzato l’interramento funzionale sia per lo spostamento dei binari che per l’ampliamento della Flaminia), per poi passargli la parola. «La giornata è molto impegnativa perché è fitta di appuntamenti, sono stato anche via quattro giorni e quattro notti, ma ci tenevo a dare questa testimonianza sul massimo impegno del governo per assecondare la realizzazione di quest’opera, quindi anche dal punto di vista degli investimenti e della rapidità» ha sottolineato Conte. Ricordando l’impegno preso il 26 ottobre al palaRossini quando, in occasione dell’assemblea nazionale Cna, dopo un primo brusco contatto con la Mancinelli («Buongiorno, come va?» chiese il premier, «Bene, nonostante voi» replicò il sindaco), Conte assicurò il sindaco e la platea che sarebbe «tornato presto per stupirvi» sul piano delle infrastrutture.

L’Ultimo miglio «è un’opera che riteniamo assolutamente strategica – sottolinea il premier – e diventa fondamentale per consentire di liberare meglio tutte le potenzialità del porto di Ancona, che è un’infrastruttura importante non solo per Ancona e le Marche, ma anche per dorsale Appenninica e la linea Adriatica. Da questo punto di vista, avete il massimo impegno del governo. Con la ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli - ha sottolineato - siamo perfettamente d’accordo nel dare impulso a questo lavoro: c’è il massimo impegno e non vi sarà sfuggito che l’opera è stata inserita nel piano “Italia Veloce” dal Mit, poi allegato ufficialmente al Def. C’è la determinazione del governo a perseguire e realizzare quest’infrastruttura. Per quanto riguarda la Via - ha sottolineato il premier - nel Decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale, ci sarà una significativa abbreviazione dei suoi tempi. La sostenibilità in Italia deve riguardare i tempi di realizzazione dei progetti. Dobbiamo accelerare i processi, cosa che non significa maggiore permeabilità ad infiltrazioni mafiose o alla corruzione. È l’esatto contrario: efficienza è nel rispetto dei tempi». Poco prima delle 14 i saluti. Il ringraziamento «non retorico per aver trovato tempo per noi» del sindaco al premier per la partecipazione e l’assicurazione che «ci risentiremo, non la perdiamo di vista». «Ci risentiremo volentieri, sindaco Mancinelli. Buon lavoro a tutti» si è congedato Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA