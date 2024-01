ANCONA Il silenzio dei progettisti. Tutto fermo alle De Amicis di corso Amendola. L’ultimo squillo di trombe nel giugno scorso, quando le ruspe buttarono giù la palestra annessa alla scuola, appena costruita, perché progettata male. Da allora, soltanto il nulla cosmico. Colpa di un progetto che non c’è, o che almeno non è quello che il Comune si aspettava.

L’iter

Nel corso di questi 8 mesi l pool di professionisti dell’Aquila incaricati di redigere il documento ha presentato due volte il progetto, incassando in entrambe le occasioni una bocciatura dal Comune. Colpa di alcune contestazioni. E da allora è tutto fermo. Quanto basta a spingere l’Amministrazione a muoversi di conseguenza. Il Rup ha già provveduto a notificare una diffida ad adempiere, ma potrebbe non bastare. Sul tema, dunque, entra a gamba tesa l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini. «Se non ci daranno un riscontro nel breve termine, allora procederemo con una risoluzione del contratto in danno» minaccia. Saranno sufficienti lo spettro di una commessa polverizzata ed il timore di un lungo contenzioso per sbloccare questo stallo? Per ora non è dato saperlo.

Di certo c’è soltanto lo slittamento della deadline fissata dall’assessore Tombolini nei mesi scorsi e che voleva la consegna del progetto con relativa ripresa dei lavori per la palestra entro dicembre. Così, evidentemente, non è stato. Ma riavvolgiamo il nastro di qualche mese e torniamo all’estate del 2023. Agli inizi di giugno, più precisamente. Il primo caldo torrido sferza Ancona mentre nelle classi della scuola primaria di corso Amendola c’è fermento per la prossima fine dell’anno scolastico. C’è fermento anche fuori, nel cortile, dove già sorge lo scheletro di quella che sarà la nuova palestra dell’istituto. E invece no. I testimoni faticano a crederci ma le ruspe, all’improvviso, cominciano ad abbattere il corpo di fabbrica appena tirato su. «Si è scoperto che la palestra soffriva di alcune grosse lacune» spiega l’assessore Tombolini, che ha ereditato il sito in demolizione dalla precedente amministrazione. I pilastri erano fuori piano, la struttura non avrebbe retto. Quindi l’invito al team di progettisti a rivedere il loro prodotto ed è qui che ci riagganciamo all’ambo secco di bocciature di cui sopra. Nel mentre, la ditta incaricata dei lavori, senza colpe, è ferma da mesi. E chissà per quanto tempo dovrà restare in stand-by.

Se gli abruzzesi non consegnassero il progetto e arrivasse la risoluzione del contratto, l’iter dovrebbe cominciare daccapo con un nuovo studio. Ammesso che se ne trovi uno, visto che quelli ci sono risultano oberati da lavori legati al Pnrr. Che ne sarà della De Amicis? Quanti genitori saranno costretti a cambiare scuola perché alla primaria di corso Amendola manca uno spazio tanto importante? E quanto partiranno i lavori? Durante l'anno scolastico, con tutta la polvere del caso? Siamo in attesa di risposte.