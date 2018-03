Imbiancato tutto l'entroterra Sotto osservazione il livello del fiume Misa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Arcevia a Fabriano, da Cupramontana a Staffolo: l'attesa ondata di maltempo ha portato ad un risveglio imbiancato. La neve è caduta su gran parte dell'entroterra anconetano ed in alcuni casi, come nelle frazioni di Fabriano è stato necessario l'intervento degli spazzaneve per garantire la circolazione stradale.Più tranquilla la situazione sulla costa, comunque spazzata da vento gelido e pioggia, anche se preoccupa il livelòlo del Misa, tenuto costantemente sotto osservazione da parte dei tecnici della Regione.