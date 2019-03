Il tribunale casca a pezzi i vigili del fuoco rimuovono i cornicioni pericolanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti in corso Mazzini, all'angolo con via Carducci, nella sede del palazzo di giustizia sove sono state segnalate parti di intonaco pericolanti. I vigili del fuoco utilizzando sia l’autoscala che la scala italiana, hanno verificato tutte le facciate del palazzo rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano persone coinvolte.