Il figlio va a trovare la mamma nella sua casa come faceva ogni mattina e la trova morta

ANCONA - Dramma in mattinata ad Ancona. Questa mattina intorno alle 11 le Volanti sono intervenute in via Monte San Vicino per un decesso. Nell'occasione gli agenti, unitamente al personale del 118, constatavano la morte per cause naturali di una signora di 75 anni trovava senza vita in casa dal figlio che, come ogni giorno, era andato a farle visita. La salma della donna, che da tempo soffriva di alcune patologie, è stata affidata ai familiari.

