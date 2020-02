Si ribalta con la macchina: aiutato e multato dalla polizia

ANCONA - Verso le ore 3.40 dell’altra notte gli agenti delle volanti, nel transitare in via Passo Varano, notavano sul margine destro della carreggiata un’autovettura utilitaria ribaltata sul fianco destro, con un uomo a bordo che sembrava stordito. Nell occasione i poliziotti aiutavano l’individuo ad uscire dal finestrino dell’auto ponendolo in sicurezza atteso che la stessa era alimentata a metano.

L uomo, un anconetano di 32 anni riferiva che poco prima aveva sbandato ed era finito fuori strada nel fossato laterale. Comunque non riportava lesioni personali.

Sul posto interveniva una pattuglia della polizia stradale di Senigallia che procedeva, oltre ai rilievi del sinistro, alla contestazione dell art. 186 del cds, in quanto l’uomo evidenziava un tasso alcolemico di 0.7 g/l di alcol nel sangue. (da 0.5 a 0.8 la violazione è amministrativa). Sul posto giungeva anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’autovettura incidentata.

