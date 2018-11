Sorpreso con l'hashish: «E' per uso personale» ma a casa ne ha ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Denunciato un anconetano di 21 anni incappato in un posto di controllo di una Volante effettuato in Via Maggini.Erano le 21.30 quando gli Agenti intimavano l’alt ad un giovane che mostrava subito un certo nervosismo al controllo; infatti, poco dopo, gli Agenti rinvenivano nelle tasche dei suoi pantaloni, due dosi di hashish che il giovane asseriva detenerle per uso personale.Ma i poliziotti, visti anche i suoi precedenti, effettuavano una perquisizione domiciliare rinvenendo altre dosi di hashish per circa 25 grammi e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. E’ stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.