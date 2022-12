Ancona, hashish e spinelli tra i giovani: due sanzioni. Proseguono senza sosta i controlli sul territorio

ANCONA- Sono proseguiti anche nella giornata di ieri, 3 dicembre, i controlli del territorio ad Ancona da parte della Polizia. In particolare, nel corso delle operazioni, gli agenti hanno individuato due giovani in possesso di hashish in pieno centro storico.

LEGGI ANCHE: Droga e munizioni in casa, arrestato pusher 35enne di Falconara "incastrato" dal suo tenore di vita elevato

Le dinamiche

Nel primo caso, un ragazzo in sella ad un ciclomotore (peraltro sprovvisto della patente e per questo multato), si è visto sequestrare uno spinello già confezionato contenente hashish. Per lui è scattato anche il fermo amministrativo del mezzo. Nel secondo caso, invece, controllando una macchina con a bordo cinque ragazzi uno di questi - un ragazzo di 18 anni (a cui è stata ritirata la patente) - visibilmente nervoso è stato perquisito dai poliziotti che gli hanno trovato addosso dell'hashish.