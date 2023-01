Trovato con l'hashisha la parco del Cardeto, espulsi due cittadini georgiani

ANCONA - Massima attenzione: anche negli ultimi giorni dell’anno il personale della Questura di Ancona ha eseguito diversi controlli volti al contrasto della permanenza illegale sul territorio nazionale e ad incrementare la sicurezza dei cittadini. In particolare, giovedì 29 dicembre è stata notificata l'espulsione due cittadini georgiani che non avevano più titolo per permanere sul territorio nazionale.

Inoltre, nell'ambito dei controlli straordinari del territorio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso degli ultimi giorni ha proceduto a controllare e identificare 250 persone e 80 veicoli e a fare due contestazioni amministrative per possesso di hashish per uso personale, di cui uno rintracciato in zona parco del Cardeto.