Hashish nascosta tra le foglie ritrovata grazie al fiuto del cane Walle

ANCONA - Continua, incessante, l’attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. In concomitanza con la riapertura delle scuole, la Questura di Ancona ha implementato i controlli nelle zone limitrofe agli istituti scolastici impiegando personale delle Volanti, Unità Cinofile e Squadra Mobile.Tale attività, fortemente voluta dal Questore di Ancona, Oreste Capocasa, ha già prodotto i primi risultati. Infatti, ieri mattina verso le 8.40, gli agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di un gruppo di giovani che stazionavano nei pressi del loro istituto di istruzione, sito nella zona sud di Ancona, in attesa di entrare a scuola per le lezioni; semi nascosti tra le siepi, gli agenti notavano subito uno strano movimento da parte di uno dei soggetti che, alla vista della Polizia, gettava in terra qualcosa.Nell’occasione gli agenti recuperavano una sigaretta artigianale contenente hashish procedendo alla contestazione nei confronti dello studente appena maggiorenne. Nel corso del controllo delle siepi della zona verde circostante, il cane poliziotto “Walle” portava il suo conduttore in un angolo ove, seminascosta tra le foglie, venivano rinvenuti due pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 10 grammi, sostanza che veniva sequestrata a carico di ignoti.