Alla guida di un'utilitaria si distrae e travolge uno scooter: centauro in gravi condizioni

ANCONA - Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 lungo via 25 Aprile all'altezza di piazza Fontana, angolo via Marini, ad Ancona. Una donna alla guida di una utilitaria molto probabilmente a causa di una distrazione ha centrato in pieno una moto che stava salendo lungo via 25 Aprille.

Il motociclista è piombato a terra: immediata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 118 che ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi. Il centauro portato in codice rosso per dinamica all'ospedale di Torrette ha riportato un politrauma.

