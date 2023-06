ANCONA - Ascensori fuori uso al Passetto, disagi tra i bagnanti e non si sa quando il problema verrà risolto. Attorno alle 10 si è avuto un guasto all’impianto che era stato collaudato alla vigilia di Pasqua e che viene gestito dalla Conerobus. Entrambi gli ascensori, ha fatto sapere il Comune, si sono bloccati a causa di un problema al blocco frenante. I pezzi di ricambio sono stati subito ordinati, ma prima che la merce arrivi ad Ancona ci vorranno dei giorni.

APPROFONDIMENTI IL NODO Caos barche sul Conero, la Capitaneria è in allerta: «Posizionare subito le boe di sicurezza»

E intanto la Conerobus sta procedendo a ulteriori accertamenti tecnici proprio per avere una visione a 360° del problema.

I guai

L’unica cosa certa è che il guasto ha creato tanti problemi a chi nelle prime ore della mattinata è sceso in spiaggia. Le maggiori criticità le hanno dovute affrontare alcuni disabili che attorno alle 13 sono stati costretti ad affrontare passo dopo passo la scalinata che dal mare risale al Monumento. Un fuori programma che ha creato disagi anche ad alcuni anziani, obbligati a risalire a piedi sotto il sole. Chi invece si è diretto verso gli ascensori convinto di poter raggiungere subito la spiaggia si è ritrovato a fare i conti con un cartello in cui veniva indicato che l’ascensore era fuori servizio. Il personale della Conerobus ha poi provveduto a mettere del nastro nelle due biglietterie automatiche. Nonostante ciò i disagi non sono mancati. Tanta gente, per lo più anziani, sono tornati a casa ma c’è anche chi ha deciso di raggiungere la spiaggia percorrendo scalinata, come Francesca Vecchietti: «Questo è un disservizio che noi abbonati pagheremo a caro prezzo - dice -. Non basta un semplice cartello per rimediare a questa situazione: vorremmo sapere quando gli ascensori torneranno a funzionare in modo regolare e sopratutto se questo guasto era prevedibile o meno». Ascensori fuori servizio che hanno tenuto lontano dalla spiaggia tanta gente, come puntualizza Claudio Cerusico: «Dopo un paio di giorni di tempo brutto è arrivato il caldo - dice l’operatore balneare del Passetto -, la spiaggia si stava riempendo poi ad un c erto punto a causa di questo guasto il flusso si è interrotto. Un vero peccato, tante persone hanno rinunciato e pensare che eravamo pronti ad accogliere al meglio i bagnanti dopo che il Comune ha sistemato l’arenile. Di questo guasto nessuno ci ha avvisato: l’unica speranza è che il pezzo di ricambio arrivi quanto prima, in modo di restituire la spiaggia agli anconetani. L’ascensore del Passetto è di fondamentale importanza sia per i disabili che per le persone anziane, ma anche per le tante mamme che raggiungono l’arenile con il passeggino».