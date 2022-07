ANCONA - Finalmente una buona notizia per l’estate a Portonovo e in riviera. Oggi aprirà, a distanza di 13 giorni dalla data prevista del 1° luglio, il servizio di guardia medica turistica.

Il rebus riguardante la carenza di medici - nessuno si era presentato al bando promosso dall’Asur - è stato superato, pertanto queste spiagge molto affollate avranno la possibilità di essere coperte da un minimo di presidio sanitario, che possa affrontare e risolvere anche i piccoli-grandi problemi dei bagnanti, compresi quelli legati alla prescrizione di una semplice ricetta.



La questione aveva suscitato polemiche fra operatori e bagnanti, ma ora è definitivamente risolta grazie anche al pressing che l’assessore Stefano Foresi ha fatto sulla Asur. «Abbiamo sempre agito in sinergia – afferma – anche in occasione del Covid e finalmente si è arrivati alla soluzione del problema reale, molto sentito, vista la concentrazione di persone nei luoghi di villeggiatura. Come da accordi avevamo messo disposizione la struttura per il servizio già dal 23 giugno, ma poi la mancanza di personale medico aveva bloccato il servizio. Che ora potrà riprendere con regolarità. Personalmente sono molto soddisfatto perché mi rendo conto che si tratta di un servizio primario ed importante».

La conferma



L’apertura è confermata dallo stesso direttore del distretto 7 dell’Asur, Claudio Martini. «Abbiamo trovato la quadratura del cerchio - dice - grazie ad un’opera di convincimento». Non solo Portonovo: anche Sirolo, Numana, Montemarciano e Falconara avranno la guardia medica. «Ci sarà un medico titolare che avrà come collaboratori per la copertura delle fasce orarie dei medici neolaureati, che sono ben felici di iniziare a svolgere il proprio lavoro - spiega Martini -. È stato complicato ma siamo riusciti ad arrivare ad una buona soluzione, per un servizio sicuramente importante per i turisti». Identici gli orari nelle 5 località. Ovvero dalle 9.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30. Tutti i giorni e fino al 15 settembre.

A Numana



Si inizia oggi ma, ricorda proprio Martini, «a Numana l’inizio del servizio è previsto da sabato per problemi legati alle autorizzazioni». Con la guardia medica e con il servizio di salvataggio assicurato oramai da maggio dal gommone della Società Nazionale di Salvamento la baia può ora contare su una sicurezza sanitaria importante. Numerosi gli interventi effettuati in questa prima parte della stagione dai volontari della società che sono operativi praticamente per tutta la giornata, pronti a scattare in soccorso di chi è in difficoltà. Soprattutto a Mezzavalle, difficilmente raggiungibile via terra, ma anche lungo tutto la costa del Conero.