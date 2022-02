Guardia di Finanza di Ancona: avvicendamento al comando del reparto operativo aeronavale. Ecco il percorso di Corrado Bianchi

ANCONA - Nella mattinata di oggi presso il “salone d’onore” della caserma “Finanzieri Carlo Grassi e Giuseppe Maganuco”, sede del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante tra il Tenente Colonnello Rocco Nicola Savino, che lascia il Corpo per raggiunti limiti di età, ed il Tenente Colonnello Corrado Bianchi, già in servizio alla sede di Ancona con l’incarico Capo Ufficio Comando del medesimo Reparto.

L’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, causa il perdurare della pandemia, è stato limitato alla partecipazione di una ristretta aliquota di militari in forza ai dipendenti Reparti navali del capoluogo Dorico e di San Benedetto del Tronto, unitamente ai rispettivi Comandanti. Il Tenente Colonnello Savino lascia il Corpo dopo 40 anni di servizio attivo, di cui gli ultimi sei alla guida del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, nel corso dei quali ha portato a termine numerose importanti operazioni di servizio nel settore della polizia economicofinanziaria, spaziando dal demanio al sommerso di lavoro, dalla tutela dell’ambiente al patrimonio storico e archeologico, nonché nel contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti perpetrati via mare.

Nel saluto di commiato, il Tenente Colonnello Savino ha voluto ringraziare espressamente oltre il Comandante Regionale, tutti gli uomini e le donne del Reparto Operativo Aeronavale per la professionalità, l’impegno e l’abnegazione dimostrati nell’espletamento delle attività a tutela della legalità e della sicurezza economica finanziaria e dei nuovi compiti di Polizia del mare, svolti lungo tutto il litorale costiero marchigiano, da Gabicce a San Benedetto del Tronto. Il Tenente Colonnello Corrado Bianchi, originario di Taranto, coniugato e con una figlia, subentra al vertice del Reparto Operativo Aeronavale dopo importanti esperienze professionali in incarichi operativi presso diversi Reparti navali del Corpo, tra cui le sedi di Taranto e Bari, particolarmente impegnati nel contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare.

Il nuovo Comandante, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ha assicurato al Generale di Divisione Fabrizio Toscano il massimo impegno nello svolgimento delle numerose attività del comparto aeronavale regionale, cui sono affidati, oltre ai tradizionali compiti di polizia economico-finanziaria, le funzioni in via esclusiva di “sicurezza del mare”.

