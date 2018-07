Ragazzino scivola e sbatte sugli scogli: vigili del fuoco lo portano in salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Paura per un ragazzo per una brutta caduta nella spiaggia della Grotta Azzurra sulla riviera del Conero.Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15,45, i vigili del fuoco sono intervenuti alla Grotta Azzurra per soccorrere un ragazzo che si era infortunato ad una spalla.Dopo un tuffo, mentre risaliva dagli scogli, il ragazzo è scivolato battendo violentemente una spalla e non riuscendo più a muoversi. I vigili del fuoco del vicino distaccamento Porto, utilizzando il gommone, hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno soccorso e trasportato via mare alla banchina, dove c’era ad attenderlo il personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.