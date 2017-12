Piovono massi sulla Grotta azzurra: falesia del Passetto, nuova frana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si sfalda un costone di roccia alla Grotta Azzurra e la falesia del Cardeto torna a far paura. A tre mesi dalla caduta di massi che aveva fatto chiudere lo stradello di via Panoramica, un nuovo crollo ha interessato uno dei luoghi simbolo del Passetto. L’episodio si è verificato qualche giorno fa, quando dei pezzi di roccia si sono staccati dalla parete per piombare a ridosso delle grotte e della spiaggia. Tanta paura, ovviamente, ma nessun ferito dato l’assenza di bagnanti nella stagione invernale.Il percorso pedonale era stato chiuso lo scorso settembre, quando si erano verificati altri crolli, dovuti soprattutto a un’ondata di maltempo. Anche in quell’occasione, non c’erano stati danni a persone o cose, ma i vigili urbani – su ordine dell’Amministrazione Comunale – avevano deciso di vietare l’accesso alla spiaggia per precauzione. Quando erano stati tolti i sigilli allo stradello, era stato interdetto l’ingresso nel tratto di costa interessato dai crolli. Da allora, sembra che le cose non siano cambiate. Una parte della falesia, soggetta a smottamenti a seguito di abbondanti precipitazioni, era già stata messa in sicurezza, così come il percorso che conduce alla spiaggia.