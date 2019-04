Grosso ramo strappato dal vento cade sfiorando persone e ambulanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura giovedì pomeriggio all’ospedale Geriatrico di Ancona, in via della Montagnola: un grosso ramo di pino D’Aleppo si è spezzato, per il forte vento, ed è finito a terra. Il fatto è accaduto proprio di fronte all’uscita della “camera calda”, ovvero il punto in cui arrivano i mezzi di soccorso destinati al posto di primo intervento dell’Inrca. Solo per caso il ramo non ha colpito nessuno né ha danneggiato le ambulanze che si fermano in questa zona dell’ospedale.