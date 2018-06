Gran Galà della ginnastica Eccellente spettacolo al teatro delle Muse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il Gran Galà della Ginnastica - Cus Ancona, saggio di tutta l'attività del Cus Ancona - Ginnastica prodotta in questa stagione 2017-2018. Nello scenario del Teatro delle Muse le 110 ginnaste hanno divertito, emozionato e stupito come di consueto accade in queste occasioni.Oltre 500 le persone presenti nel teatro anconetano. Genitori, parenti, amici e soprattutto #autorità. In tanti hanno voluto presenziare ad una serata di autentica #magia, arricchita dal valore della solidarietà con la presenza di Dentro il Sorriso ONLUS degli amici Massimo Cagnoni eMichele Baldoni.In prima fila, accanto al presidente David Francescangeli, il Sindaco Valeria Mancinelli, l'Assessore allo sport Andrea Guidotti, Fabio Luna e Domenico Ubaldi in rappresentanza del Coni Marche e provinciale. Presente anche l' Univpm Università Politecnica delle Marche con il Delegato del Rettore Prof. Massimo Conti, Marcello Milani a rappresentare il #CUSI. Graditissima ospiti Eugenia Morosanu della Fondazione Regionale Arte nella Danza città di AnconaUno spettacolo meraviglioso, intenso, divertente ed emozionante realizzato anche grazie alle coreografie dell'incredibile Debora Barontini. Ad impreziosire lo show tanti elementi, quali le campionesse italiane di ritmica della Faber Ginnastica Fabriano che hanno incantato i presenti e Moreno Mago Baldo con lo spettacolo di bolle senza dimenticare la straordinaria e simpaticissima conduzione di un grande showman come Maurizio Socci e del suo collaboratore Paperino.Il giusto e meritato tributo per una grande famiglia di ginnaste che ha lavorato duramente e con impegno per tutto l'anno, vivendo un'escalation di #emozioni che sicuramente torneranno utili per la loro vita e per il loro futuro.Tutto questo, è stato reso possibile, sotto la strepitosa direzione d'orchestra della responsabile di sezione Nadia Baldoni, dall'instabile lavoro dei tecnici Ginevra Graciotti, Giulia Gigli, Silvia Alcidi, Roberta Ambrosi, Noemi Petraccini, Sara Quattrini, Giacomo Quattrini, Alessandro Garino, Isabel de Angelis e Silvia Cama. Oltre alla professionalità, tutti mettono il cuore a servizio delle nostre stelle.Questo il commento del presidente David Francescangeli: "Sport, culture ed amministrazione del territorio e delle persone, insieme a servizio dei più piccoli come deve essere. E' un obbligo non solo morale, impegnarci tutti per dare spazio a queste creature, affinchè ci ricordino che sognare non è un difetto o un limite, ma un dono. Ringrazio tutti, a cominciare dalle atlete ovviamente, poi i loro genitori che ci sopportano, i nostri meravigliosi tecnici e tutte le autorità e gli ospiti presenti. Ringrazio Dentro il Sorriso che ci ha permesso di contribuire all'attività di volontariato. Un'ultimo ringraziamento, il più grande, alla nostra responsabile della sezione Ginnastica del CUS, straordinaria condottiera di una incredibile avventura. Grazie Nadia Baldoni".