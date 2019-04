Gomme bucate per ripulire le auto: sgominata la banda accusata di decine di colpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Le tecnica era quella collaudata del pneumatico: foravano la gomma di un’auto per poi depredarla una volta parcheggiata.Sgominata dai carabinieri di Jesi una banda accusata di decine di colpi sempre con la stessa tecnica, spesso a danno di anziani o donne sole. Sono state arrestate 7 persone di origine campana con le accuse di furto aggravato, danneggiamento e uso indebito di carte di credito. Il gruppo è accusato di almeno 63 colpi, avvenuti in mezza Italia ed in particolare nelle province di Ancona, Macerata, Roma, Viterbo, Latina, Frosinone, Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Avellino, Perugia, Terni, Catania, Chieti, L'Aquila, Pescara, Firenze, Grosseto, Bologna e Parma.