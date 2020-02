Gli azzurri del volley attesi al PalaRossini: la Fipav cerca volontari

ANCONA - Si cercano volontari per la tappa anconetana della Volleyball National League maschile. È partita la macchina organizzativa per ospitare al meglio il girone della VNL in programma dal 29 al 31 maggio al PalaRossini, che vedrà impegnate le nazionali di Italia, Bulgaria, Canada ed Iran. Quattro selezioni in cui militano stelle di fama mondiale, che scenderanno in campo nelle tre giornate di volley di altissimo livello.



Il Comitato regionale Marche della Federazione pallavolo sta attivando la procedura per la selezione dei volontari e nelle prossime settimane verranno diramate le informazioni sulla vendita dei biglietti per assistere alla manifestazione. «Si comunica fin da adesso - informava ieri una nota della Fipav Marche - che saranno riservate promozioni ed agevolazioni per tutte le società affiliate». C’è attesa per il ritorno del grande volley ad Ancona, nello stesso impiento - il PalaRossini - che nel 2010 ospitò uno dei gironi dei Campionati mondiali maschili di volley, con le stelle di Usa, Brasile e Polonia. Stavolta arrivano gli Azzurri di Blengini, impegnati in un girone di Nations League con Iran, Canada e Bulgaria. L’appuntamento, uno degli ultimi per gli azzurri sulla via delle Olimpiadi di Tokyo, vedrà l’Italia impegnata per tre gare dal 29 al 31 maggio © RIPRODUZIONE RISERVATA