Il giudice dichiara fallita la società: chiudono gli hotel City e della Rosa

ANCONA - Il capoluogo perde due alberghi storici nel giro di quattro giorni. Venerdì ha abbassato le saracinesche l’hotel City di via Matteotti. Martedì sarà la volta dell’hotel della Rosa di piazzale Rosselli, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Quarantadue anni di storia in due spazzati via da una sentenza del tribunale che ha dichiarato fallita la Giubell srl, società proprietaria di entrambe le strutture ricettive e facente capo a Letizia e Lorenzo Guzzini, imprenditori notissimi nel capoluogo e figli di Peppa e Benito Guzzini, volti storici del ristorante Il Giardino del Viale della Vittoria.L’hotel City, uno dei pochi alberghi nel cuore del centro cittadino, aveva inaugurato nel 1993. La struttura della stazione, invece, nel 2001. Con il fallimento e la chiusura forzata dei due edifici, andranno a casa 15 persone, tra dipendenti e amministratori. A condannare l’impresa è stata l’inammissibilità dichiarata dal tribunale sulla proposta del concordato preventivo con riserva presentato dalla Giubell lo scorso anno. Dal 2012, la società era in concordato preventivo, dichiarato risolto con la sentenza pubblicata il 23 marzo dopo la camera di consiglio tenutasi l’8 dello stesso mese. Ora, spetterà al curatore fallimentare – è stato nominato l’avvocato Gianpaolo Sicuro – seguire l’iter burocratico che fa seguito al fallimento. La prima tappa è segnata per il 2 maggio davanti al giudice Giovanna Bilò, quando verranno prese in considerazione le domande di insinuazione dei creditori che vantano diritti sui beni dei due immobili.Nel frattempo, dei cartelli affissi dal tribunale hanno già preso possesso delle vetrate del City. Sulla porta d’ingresso si legge: «Beni sottoposti a sigilli in esecuzione della sentenza n.12/18». Dentro, si può ancora scorgere parte dell’ingresso, la reception e altri particolari di una struttura nata 25 anni fa. È stata meta di turisti, ma anche di convegni e congressi organizzati da una moltitudine di ordini professionali. Soprattutto dopo la chiusura del Roma e Pace, era diventato un punto di riferimento per tutta la città. Così come l’albergo gemello, inaugurato otto anni dopo il City in quella parte di piazzale Rosselli dove compaiono quasi tutte strutture ricettive. L’hotel della Rosa chiuderà il giorno dopo Pasquetta.Il proprietario«È una grande perdita per la città – afferma Lorenzo Guzzini – ma soprattutto per tutti quelli che ci hanno lavorato. Dal prossimo martedì, 15 persone si ritroveranno in mezzo alla strada. Da quel giorno, la famiglia Guzzini non avrà più voce in capitolo sugli hotel, dopo 50 anni di attività iniziati con il ristorante Giardino del Viale della Vittoria. Che faremo adesso? Non lo so, è stato tutto così veloce che non riesco a fare progetti. In qualche modo cercheremo di andare avanti. Adesso devo solo pensare a portare a casa i soldi per mantenere la mia famiglia. Non c’è proprio tempo per disperarsi. Dal punto di vista lavorativo non posso rimproverarmi nulla».La società era in concordato dal 2012. In sei anni è stato cercato di fare il tutto per tutto per salvare le strutture e i dipendenti al loro interno. A fine 2017, però, un istituto di credito si sarebbe opposto alla proposta di un nuovo concordato, contribuendo a far terminare l’attività della Giubell Srl. «Siamo sempre andati avanti – continua Guzzini – a testa alta, ma con la consapevolezza di far fronte ai debiti. Pensavamo che potevamo farcela ancora, ma a fine anno le cose sono andate male e la situazione è poi precipitata in fretta. Adesso non abbiamo più niente. Proprio noi che in tanti anni abbiamo dato lavoro a decine di famiglie».Dietro il fallimento, secondo Guzzini, c’è soprattutto il vento della crisi economica, arrivate nelle Marche con un po’ di ritardo rispetto alle altre zone d’Italia. «Come abbiamo fallito noi hanno fallito tanti altri imprenditori. Il nostro non è l’unico albergo ad aver risentito della crisi che, comunque, ha invaso tutti i settori, non solo quello delle strutture ricettive». Probabilmente avrà influito anche il cambiamento del contesto turistico e la nascita continua di bed and breakfast e di soluzioni alternative al classico albergo, con la possibilità di usufruire di portali online che offrono prezzi stracciati per una camera.