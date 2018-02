Giù dalla scala, volo di 3 metri a causa di una distrazione: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cade dalla scala e fa un volo di tre metri. Perde conoscenza e viene soccorso e portato all’ospedale in codice rosso. L’allarme è scattato ieri pomeriggio dalle parti dell’ospedale Geriatrico. L’uomo di circa 50 anni, forse per una distrazione o per un malore, ha perso l’equilibrio è precipitato da una scala mentre stava posizionando dei cavi. Appena scattata la segnalazione alla centrale operativa del 118, sul posto si sono portate con urgenza l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il medico del 118 ha subito preso in cura il paziente, che era privo di conoscenza. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni.