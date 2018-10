In giro nella notte con cocaina e hashish in tasca: 4 ragazzi nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Le ronde notturne scoprono diversi giovani con addosso droghe: tutti segnalati alla Prefettura.Erano le ore 2.45 di questa notte, quando nei pressi della Portella Santa Maria gli Agenti delle Volanti notavano cinque giovani che da Via Saffi si dirigevano verso il Porto. Alla vista della Polizia uno dei giovani si disfaceva di un involucro contenente circa 1 grammo di hashish gettandolo in terra. Nell’occasione i poliziotti perquisivano tutti i componenti del gruppo rinvenendo nelle tasche dei pantaloni di due di loro due dosi di cocaina.I tre giovani anconetani di 28 e 29 anni, venivano accompagnati in Questura per i sequestri amministrativi conseguenti alla segnalazione. Poco dopo, verso le 04.30 un altro equipaggio delle Volanti notava in Via Colombo un soggetto che al passaggio della Polizia cercava di nascondersi dietro ad un furgone.Il giovane, un ucraino di 19 anni, dimostrava subito una certa insofferenza al controllo dicendo di aver fretta e di voler rincasare. Tale atteggiamento destava nei poliziotti il sospetto che nascondesse qualcosa; infatti in un taschino del giubbotto, gli Agenti rinvenivano un involucro contenente circa 4 grammi di hashish.