Gira in centro scalzo e a dorso nudo per dare consigli ai suoi follower: influencer denunciato

ANCONA - Una situazione piuttosto strana: ieri sera intorno alle 23 durante il consueto controllo del territorio i poliziotti delle Volanti mentre transitavano in Corso Carlo Alberto notavano un uomo che camminava, scalzo e a dorso nudo, parlando ad alta voce mentre si riprendeva al cellulare.

L'uomo veniva avvicinato dai poliziotti che procedevano alla sua identificazione e chiedevano il motivo di quella passeggiata notturna in quelle modalità. L'uomo, classe '85, con numerosi precedenti di Polizia, riferiva ai poliziotti di essere un influencer si trovava in quel posto per registrare alcuni consigli per i suoi followers, che poi avrebbe postato su istagram e aggiungeva di avere numerosi sostenitori. L'influencer, dopo essere stato denunciato dai poliziotti per aver violato le norme anticovid e sanzionato ritornava mesto nella sua abitazione riferendo che avrebbe effettuato altre riprese la mattina seguente dicendo che con la luce del giorno i suoi "follower" lo avrebbero visto meglio.

