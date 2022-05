Due giovani turisti finlandesi hanno scelto la baia di Portonovo per la proposta di matrimonio

ANCONA - Atmosfere magiche, relax totale. Nella baia di Portonovo, nel cuore del Parco del Conero una coppia di turisti finlandesi appassionati di bicicletta si sono rivolti a “Conero By Bike” servizio gestito da Bike Division dell’ex campione Andrea Tonti per organizzare le loro vacanze e la loro escursione in ebike. «La sorpresa però – spiega Tonti – è che questo viaggio e questa meravigliosa location naturale avrebbe dovuto essere anche l’occasione, ovviamente a sorpresa, nella quale Mikael chiedesse a Julia di sposarlo». L’atmosfera magica del Conero fa ancora una volta centro. Tutto è finito bene. “Julia ha accettato.

E’ stato molto emozionante per tutti noi dello staff - ha concluso Tonti. Ai due prossimi sposi è stato organizzato anche un picnic romantico. Chissà che non scelgano ancora il Conero per il loro giorno più bello.

