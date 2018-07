Caccia alle giovani ladre predatrici di gioielli. Raffica di colpi negli appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Raffica di furti in appartamento, è caccia a due ladre rom che da giorni stanno seminando il panico a Borgo Rodi, bersagliato di colpi, alcuni riusciti, altri solo tentati. Le autrici, secondo il racconto dei testimoni e gli indizi raccolti dagli inquirenti, sarebbero un paio di giovani ragazze, probabilmente di etnia rom, molto abili a scavalcare ringhiere e forzare serrature. Poiché il rione Adriatico e altre zone della città sono state sufficientemente battute, ora si sarebbero spostate nel quartiere a ridosso del parco del Pincio. Sono agili come gatte, impiegano pochi minuti per saccheggiare le abitazioni, puntano dritto a monili d’oro e gioielli, facili da nascondere in borsa o sotto le gonne, e sono spregiudicate: non si fanno scrupoli, entrano in azione in pieno giorno, senza timore di essere viste o sentite dai vicini. Eclatante è l’episodio di giovedì mattina, in via Rodi è stato depredato l’appartamento di Luca Pierlorenzi, volto conosciutissimo dello sport anconetano per i suoi trascorsi da capitano della Stamura Basket.