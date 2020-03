Giovane ubriaco danneggia le auto in sosta: scatta la denuncia

ANCONA - Il giovane era ubriaco, e di notte si è divertito a prendere a calci le auto in sosta in centro. Erano da poco passate le 5 ieri notte, quando gli agenti della squadra Volanti della questura hanno pizzicato un 24enne anconetano mentre danneggiava alcune autovetture in sosta in via Trieste. A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha chiesto aiuto alla polizia.

Proprio grazie alla sua tempestiva segnalazione al 113, gli agenti si sono fiondati in via Trieste riuscendo in pochi secondi ad individuare il giovane e a fermarlo mentre tirava calci ad una Opel Zafira lì parcheggiata danneggiando uno sportello. I poliziotti hanno anche potuto notare che il giovane aveva preso a calci anche una Renault Loleos, causando gli stessi danni. Il giovane è stato accompagnato in Questura e poi denunciato per danneggiamento, ubriachezza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel momento del fermo infatti il 24enne ha aggravato la sua situazione lanciando ingiurie nei confronti degli agenti.

A quel punto i poliziotti avevano già riportato la calma in via Trieste, dove inevitabilmente si era creato un po’ di sconcerto per quel giovane che sfogava gli eccessi alcolici prendendosela con le auto che erano parcheggiate al lato della strada. Alla base della reazione violenta ancora una volta il troppo bere, che ha acceso l’eccessiva esuberanza del giovane.

