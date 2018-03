Giovane trovato ubriaco e con la droga. Ruba telefonino in palestra: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gli agenti delle Volanti unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e Cinofili, hanno setacciato il territorio anconetano contrastando ogni forma di illegalità, soprattutto nei confronti dei reati predatori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.Ed è proprio in questo ambito che ieri una task force di agenti specializzati nel controllo del territorio ha effettuato decine di controlli nelle zone più a rischio della città soprattutto tra la Stazione, il quartiere Archi ed il quartiere Piano San Lazzaro, soprattutto in piazza Ugo Bassi, piazza D’Armi e piazza Rosselli.Nel corso di un controllo al capolinea di piazza Ugo Bassi, gli agenti hanno sorpreso, verso le 16, un ventenne di origini egiziane che, alla vista della Polizia, tentava di disfarsi di un involucro contenente un grammo circa di marijuana. Il giovane, in evidentemente in stato di alterazione, veniva sanzionato per l’uso personale della droga e anche per lo stato di ubriachezza in cui versava.I controlli svolti e la vicinanza della Polizia di Stato sono state fonte di forte apprezzamento e plauso da parte di residenti e commercianti della zona.Alle 18.30 circa perveniva al centralino 113 della Questura, una chiamata da parte di un signore anconetano il quale raccontava di essere stato poco prima in palestra e di aver subito il furto del proprio telefono cellulare, l’ultima versione tecnologica di Huawei, inavvertitamente lasciato in una tasca del giubbotto. Nell’occasione l’uomo riferiva agli Agenti che, da casa, riusciva a vedere attraverso l’app di geolocalizzazione, il segnale del telefono che si spostava lentamente per poi interrompersi nella zona della Cittadella.Così gli agenti iniziavano i controlli cercando di individuare l’autore del furto. A tal fine effettuavano anche un controllo delle entrate e delle uscite dei clienti della palestra che avevano utilizzato il proprio badge, appurando che proprio nella zona in cui si era interrotto il segnale del telefono vi abitava un ventenne anconetano iscritto alla palestra. Poco dopo, presso l’abitazione di quest’ultimo, gli agenti rinvenivano il telefono che veniva subito restituito alla vittima la quale esprimeva loro la propria soddisfazione ringraziando la Polizia di Stato per l’azione svolta. Il giovane veniva indagato per il reato di ricettazione.