Giovane sorpreso a imbrattare muri denunciato dalla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Intorno alla mezzanotte di ieri, gli agenti delle volanti della Questura di Ancona, nel transitare in via Curtatone notavano in lontananza strani movimenti di persone nei pressi di una scalinata. Avvicinatisi senza farsi notare, i poliziotti parcheggiavano l'auto di servizio e si incamminavano verso la scalinata. Alla vista della Polizia, due giovani con pennello e vernice si davano alla fuga prendendo direzioni opposte. Uno dei due, un diciottenne studente anconetano, veniva fermato ed identificato. Oltre al pennello a rullo che aveva frettolosamente abbandonato, gli agenti rinvenivano un barattolo di vernice bianca, un paio di bombolette spray ed alcuni tubetti di inchiostro, utilizzati dai due giovani per imbrattare una parte dei muri della scalinata con disegni di vario genere senza alcun significato. Il giovane, accompagnato in Questura, veniva denunciato per l'imbrattamento; tutto il materiale utilizzato per commettere il reato veniva sequestrato.