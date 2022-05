ANCONA - Momenti di paura lungo l'Asse questo pomeriggio poco prima delle 14 con un ragazzo di 15 anni in scooter tamponato da una vettura: sono subito partiti i soccorsi con la Croce Gialla che si è portata sul posto e lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso. Sul posto per la gestione del traffico e per i rilievi di legge anchela polizia muncipale.

