Giovane romeno fermato in un negozio in centro: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo

ANCONA - Ieri sera in Ancona in piazza Roma, all’interno di un negozio di abbigliamento, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm hanno fermato un giovane romeno con atteggiamento sospetto in possesso di una borsa schermata per eludere i sistemi anti taccheggio (sottoposta a sequestro). I successivi accertamenti hanno evidenziato che il 20enne era gravato da un mandato di arresto europeo emesso dall’ag della Romania per furto.

