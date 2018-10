Costretta a prostituirsi per riabbracciare la bambina Due aguzzini nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fatta venire in Italia con l’inganno, abusata sessualmente, avviata alla prostituzione e costretta a pagare un riscatto di duemila euro per poter riabbracciare la figlioletta, tenuta segregata – secondo l’accusa – da due fratelli originari della Romania, di 23 e 31 anni. Entrambi, a meno di sei mesi dal processo che si è aperto contro di loro in Corte d’Assise, rischiano di subire una stangata. Ieri mattina, infatti, il pm Daniele Paci ha chiesto una condanna a 19 anni per ciascuno dei due stranieri, imputati per sequestro di persona ai fini estorsivi, violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tutti reati che sarebbero stati commessi nei confronti di una connazionale di 24 anni che non si è voluta costituire parte civile. Sarebbe stata lei a subire per un anno intero le angherie che la procura contesta alla coppia di fratelli, difesi dall’avvocato Filippo Paladini.