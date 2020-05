Un giovane ubriaco si barrica in casa e minaccia di tagliarsi

Un giovane ubriaco si era barricato in casa con intenti autolesionistici. Per scongiurare il peggio, immediato è stato l’ intervento degli agenti delle Volanti in un’abitazione del quartiere Grazie. I poliziotti, come prima mossa, hanno contattato la madre del 30enne, la quale ha riferito che il figlio aveva preso un grosso coltello da cucina - ne aveva a disposizione altri due - con l’intenzione di tagliarsi. Gli agenti, una volta messo in sicurezza il luogo dell’intervento, sono riusciti a entrare nell’appartamento e a disarmare quel giovane, che brandiva verso di loro un coltello. Già sofferente di disturbi psichici, il ragazzo è stato denunciato per violenza e resistenza al pubblico ufficiale e ricoverato presso il reparto Psichiatria dell’ospedale regionale di Torrette.

