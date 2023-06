Giallo in via Montebello, giovane di 25 anni trovato a terra in un lago di sangue. È gravissimo

ANCONA - I passanti lo hanno visto per terra svenuto, in un lago di sangue, e hanno subito dato l'allarme. Ma su cosa sia accaduto in via Montebello ad Ancona è ancora un mistero. Di certo si sa che si tratta di un ragazzo di 25 anni residente in città, che i soccorritori della Croce gialla hanno trasportato in codice rosso avanzato - quindi in condizioni critiche - all'ospedale di Torrette.

Giovane di 25 anni trovato a terra in un lago di sangue

Tutte le ipotesi restano aperte e sull'episodio sta indagando la Polizia: non è nemmeno escluso che il ragazzo possa essere caduto da un muretto alto circa tre metri procurandosi così una gravissima ferita alla testa.