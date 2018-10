Giornata Nazionale Salute Mentale: incontro e consulenze gratuite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il 10 ottobre si celebra su tutto il territorio nazionale la Gionrnata Nazionale della Salute Mentale. Anche quest’anno l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti ha aderito all’invito di O.N.da. Osservatorio Nazionale sulla Salute della donna e di genere per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi dedicati alla popolazione femminile.In particolare dal gennaio 2018, dalla collaborazione tra Clinica Ostetrica e Ginecologica, diretta dal Prof. Andrea Ciavattini e la Clinica Psichiatrica, diretta dal Prof. Umberto Volpe, è attivo un progetto che si propone di prevenire, individuare e gestire problematiche psicopatologiche del periodo prenatale e perinatale, offrendo - fin dal primo trimestre di gravidanza - test di valutazione del benessere generale e dello stress, dalla cui analisi si possono attivare percorsi clinico-terapeutici specifici.Per affrontare tutte queste specifiche problematiche, è stato organizzato per mercoledì 10 ottobre un incontro-dibattito con la cittadinanza: essere donna oggi, benessere psicologico in gravidanza e nel puerperio.Il Prof Andrea Ciavattini parlerà della "Evoluzione della gravidanza nella società", mentre il Prof. Umberto Volpe affronterà il tema del benessere psicologico in gravidanza e nel puerperio; quali risorse sono state organizzate dagli Ospedali Riuniti.Non solo, in occasione del “Mese Rosa - Ottobre 2018 “ sono previste consulenze gratuite degli specialisti della clinica di Psichiatria dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona presso i poliambulatori (Ospedale di Torrette).Le visite si possono prenotare recandosi direttamente presso la Fondazione Ospedali Riuniti Onlus (che si trova al piano 1, vecchio ingresso Ospedale di Torrette) o telefonando al numero 071 596.3741 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento posti.